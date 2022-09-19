"Maviden Kırmızı Dalgaya" sergisi 1 Ekim'de Galeri Diani'de açılacak

İSTANBUL (AA) - İsviçreli ressam Ursula Solterman Katipoğlu'nun hazırladığı "Maviden Kırmızı Dalgaya" adlı resim sergisi, 1 Ekim'de Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşacak.
Galeri'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezon açılış etkinliği olan sergide, Katipoğlu, Türkiye'de 30 yılı aşan zaman diliminde yaşadıklarını, eşi ressam Yusuf Katipoğlu'nu kaybetmesinin ardından Kovid-19 salgınında hissettiklerini tuvallere yansıtıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Katipoğlu, sergiye ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye'nin bana verdiği renkleri, yaşam sevinci ve doğasının zenginliği, dağlar ovalar tektonik oluşumları, eski çağların yerleşimleri, eski kent yerleşimleri, kalıntılar ve hala toprak altında kalan medeniyetler ve tabii ki İstanbul'da yaşamak sanatımın üzerinde derin izler bıraktı ve ben bunları soyutlaştırarak yapıtlarıma aktardım."
Sergi, 22 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
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