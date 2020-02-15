Max Kruse'den Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 2-1 kaybetti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse açıklamalarda bulundu.
Kötü oynadıklarını kaydeden Alman yıldız, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.
Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok!
F.Bahçe'de Luiz Gustavo şoku!
Bundesliga'da yeni lider Leipzig!
Erdoğan futboldaki tartışmalara nokta koydu
Galatasaray'ın yeni transferi ilk golünü attı
Usain Bolt'un 9.58'lik rekorunu tarlada kırdı!
MHK eski başkanı vefat etti
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Trabzonspor'da hedef liderlik
Borussia Dortmund sahasında kazandı
Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı
Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?
Arda Turan'dan transfer cevabı
Herkes bunu konuşuyor
Ronaldo, 90+1'de avantajı getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum