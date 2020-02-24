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Max Kruse: "Kötü gece için üzgünüm"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Max Kruse: "Kötü gece için üzgünüm"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Max Kruse, Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybettiği maç için açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki oyuncu derbi mağlubiyeti için; "Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz ve unutulmasını sağlayamayız ama geri dönmek için, kulüp için, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Max Kruse derbi maçında takımı adına gelen tek golü penaltıdan kaydetti. 31 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray max kruse

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Max kruse de Galatasaray'a yenilerek gerçek fenerli oldu.
fanatik fenerliyim.ama gerçeği görmek lazım.bu topyekün saldırıda takım hem medya hem federasyon ve başta mali konularda çok yıpratıldı ve devam ediyor muhasara.inanın çıplak gözle fenerbahçemizden daha kaliteli takım sayısı4-5 taneen az.gs. takımı kesin olarak daha güçlüydü.kesi burası.buna rağmen aldığımız derbi sonuçları fenerbahçemizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.hakemlerin körün gözüne sokar gibi yaptığı haksızlkları saymıyorum.mesela malatya maçı niçin ertelendi bilen var mı?(başkan oynayalım diye bas bas bağrdıı halde..)
akşam solunda adam kaçıyor vermiyorsun en 3 kere topu ezdin.. Siz maaşınızı alamadığınızda üzülürsünüz ancak!
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