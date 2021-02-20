Max Kruse: "Liverpool ve Bayern'den teklif aldım"

"SALIHAMIDZIC VE PIZARRO BANA ULAŞTI"

2019'da Hasan Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ya da mesaj mı yolladı, tam hatırlamıyorum. Sonra Werder Bremen'den Claudio Pizarro bana ulaştı, yeni bir kulüp bulup bulmadığımı sordu. Ben de bir şeyler olabilir, biraz bekle dedim.

"BÜYÜK KULÜPLER BEKLETİYOR"

Ardından Salihamidzic tekrar iletişime geçti ve hafta içinde görüşelim dedi ancak geri dönmedi. Bu beni şaşırtmadı, büyük kulüpler 10 oyuncuyu birden arıyor ve bekletiyor, sonra kimi alacaklarına karar veriyorlar.

"KLOPP İLE GÖRÜŞTÜM"

Bayern Münih'in ardından Jürgen Klopp ile görüştüm, Liverpool'a gidebilirdim. Çok hızlı gelişti her şey. Liverpool elindeki forvetleri göndermek istiyordu ancak Origi, Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, bu benim için bir hayal kırıklığı oldu.

"KLOPP İLE KONUŞMAK HARİKAYDI"

Jürgen Klopp ile konuşmak harikaydı. Telefonda 1-2 kere konuştuk. Onunla her şey iyiydi, ona kızgın değilim. Görüşmeye de devam ediyoruz, fotoğraflar yolluyorum. Liverpool'a da, Bayern'e de hayır diyemezdim, her futbolcunun hayali bu kulüplerde oynamaktır.

"DORTMUND DA İLGİLENDİ"

Birkaç yıl önce Dortmund da benimle ilgilendi. Aubameyang o zaman Dortmund'da oynuyordu. Gitseydim çok ilginç olabilirdi.

