SPOR

Max Kruse'nin menajeri, Instagram'dan paylaştı! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Max Kruse'nin menajeri, Instagram'dan paylaştı! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp Kolarov'dan sonra bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geleceğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Werder Bremen'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki Kruse, kariyerinde Almanya dışında top koşturmadı. Golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 36 maçta 12 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

909

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyorDünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor
'İnşallah şampiyon olacağız''İnşallah şampiyon olacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesliga max kruse Ersin Akan werder bremen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...

Hagi transferi açıkladı! Sürpriz...

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...

Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elini çabuk tut.Hemen imzala.Yıllık 3 milyon euro dan 3 yıllık sözleşme veren başka bir enayi bulamazsın!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Max Kruse'nin menajeri, Instagram'dan paylaştı! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan başkan Ali Koç'a transfer teklifi

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Ali Koç: İnşallah şampiyon olacağız

'İnşallah şampiyon olacağız'

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin WinWin kampanyası bu hafta TV8'deki programla devam edecek

WinWin kampanyasında sürprizler sürüyor

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.