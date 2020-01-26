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Max Kruse, Süper Lig'de son 6 haftada coştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir maçında Süper Lig'deki 4. golünü atan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, lig kariyerindeki gollerini son 6 maçta kaydetti.

Max Kruse, Süper Lig'de son 6 haftada coştu

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'de son haftalardaki gol performansıyla dikkati çekti. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında ikinci devrede attığı gollerle takımı adına adeta kilidi açan Kruse, sezonun ikinci bölümüne iyi giriş yaptı.

Türkiye'de lig kariyerindeki ilk golünü 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında atan Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 maç haftasında 4 gol kaydetti.

İLK GOLÜ 9'UNCU MAÇINDA ATTI

Sezonun ilk haftalarındaki maçlarda hücumda verdiği paslarla ön plana çıkan, forma giydiği ilk 8 lig maçında gol atamayan Kruse, 9. lig maçında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak gollerine başladı.

Kruse, 16. haftada 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde penaltıdan gol kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcu, 18. haftada Gaziantep FK (2-0) ve 19. haftada Medipol Başakşehir (2-0) maçlarında gollerine devam etti. Fenerbahçe, Kruse'nin gol atmayı başardığı 4 maçı da kazandı.

KRUSE, SEZONLARIN İKİNCİ YARILARINDA AÇILIYOR

Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşamıştı. Almanya'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15. haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırmış, gol paslarıyla da takımına katkı yapmıştı.

Max Kruse, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atmıştı. Alman oyuncu, ligin ikinci yarısında ise 13 gol atmış ve gol paslarıyla iyi bir ikinci devre geçirmişti.

(AA)

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