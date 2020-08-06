Max Kruse Union Berlin'e transfer oldu

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Max Kruse, Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza attı.

Union Berlin'den yapılan açıklamada, '32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'den maaşlarını alamadığı için ayrılmıştır.' denildi.

Max Kruse, "Bundesliga'ya geri döndüğüm için mutluyum. Union çok 'cool' bir kulüp. Kendilerini son yıllarda çok iyi geliştirdiler. Bu transferim öncesi, imza atacağım yer konusunda ikna olmam gerekiyordu. Yapılan görüşmelerin ardından Union beni ikna etti. İçim rahatladı. Bu nedenle Union'a transfer oldum." ifadelerini kullandı.

Union Berlin Futbol Direktörü Oliver Ruhnert, "Max Kruse gibi kalitesini ispatlamış bir futbolcuyla sözleşme imzaladık. Bundesliga tecrübesiyle gücümüze güç katacaktır. Bu kalitede ve serbest olan bir oyuncu bulmak neredeyse çok zordur." yorumunu yaptı.

