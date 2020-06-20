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Max Kruse'yi Werder Bremen de istemedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'yle sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'ye eski kulübü de kapıları kapattı. Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, "Bu konu (Max Kruse) bizim için bir problem yaratmıyor. Şu anda sezonun son 2 maçına yoğunlaştık" açıklamasında bulundu. Alman yıldızın, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile tartışma yaşadığı da iddia edilmişti.

Kanarya'nın Alman futbolcusu Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılık kararı almıştı.

Werder Bremen'den sürpriz karar

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen, konunun takipçisi olacağını ifade ederken Almanya’dan açıklama geldi.
Alman basınında yer alan habere göre; Werder Bremen, şu anda eski futbolcusu Max Kruse’nin transferi için adım atmayacak.
Şu an için resmi bir temasın olmadığı ifade edilirken, Kruse hakkında Werder Sportif Direktörü Frank Baumann konuştu.
FRANK BAUMANN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"Bu konu (Max Kruse) bizim için bir problem yaratmıyor. Şu anda bu sezonun son 2 maçına yoğunlaştık ve personelimizin sorunlarını erteledik."
Kruse, Fenerbahçe’nin yaptığı yüzde 15 indirim teklifini kabul etmemiş ve tüm alacaklarının ödenmesini istemişti. Alman yıldız dün Türkiye’den ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN AYRILAN KRUSE ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:
"Fenerbahçe’yle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020’de, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. "
"Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi."
"Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe de koşullara uysaydı fesih yoluna gitmezdim"
İddialara göre 32 yaşındaki futbolcuyu ayrılık kararı almasına iten olaylardan biri de idmanlar yeniden başladıktan sonra Volkan Demirel ile yaşadığı tartışma oldu. Kruse’nin Emre Belözoğlu ile de sorun yaşadığı öne sürülmüştü. (AKŞAM)
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