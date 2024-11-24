Max Verstappen tarih yazdı! Hollandalı pilot üst üste 4. kez Formula 1 şampiyonu oldu

Formula 1'de heyecan Las Vegas Grand Prix'si ile sürdü. Heyecan dolu yarışta damalı bayrağı 5. sırada göğüsleyen Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 4. KEZ

27 yaşındaki Hollandalı üst üste ve toplamda 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Las Vegas GP'de Mercedes pilotu George Russell zirveyi alırken, ikinci sırayı Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sırayı ise Ferrari'den Carlos Sainz ve dördüncü sırayı yine Ferrari'den Charles Leclerc kaydetti.