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Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

İTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:32 | Son Güncelleme

Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sonra arkadaşı Mauro Icardi ile evlenen eski eşi Wanda Nara'ya koronavirüs salgın döneminde çocuklarını İtalya'ya getirdiği için adeta ateş püskürdü.

Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sonra arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Maxi Lopez; eski eşine, çocuklarını Paris'ten enfeksiyonunun merkez üssü İtalya'ya getirdiği için Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

"HANGİ DÜŞÜNCEYLE..."

35 yaşındaki Arjantinli forvet, "Kimsenin dışarı çıkmamasının istendiği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSANIZ ONLARI DÜŞÜNÜN"

Maxi Lopez, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" yazdı.

Wanda Nara, sosyal medya üzerinden Como Gölü'ndeki evlerinden 5 çocuğuyla bir paylaşım yapmıştı. Bu çocukların 3'ü eski eşi Maxi Lopez'dendi.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs Maxi Lopez Icardi

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