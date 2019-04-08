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Maxim Choupo-Moting'in kaçırdığı gol gündeme oturdu

FRANSA HABERLERİ  | 08.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

PSG forması giyen Maxim Choupo-Moting, kaçırdığı golle geceye damga vurdu. Ligue 1 lideri PSG'nin sahasında Strasbourg ile 2-2 berabere kaldığı maçta Choupo-Moting, çizgi üzerindeki topu filelerle buluşturamadı.

Maxim Choupo-Moting'in kaçırdığı gol gündeme oturdu

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçın ilk yarısında akıllara durgunluk veren bir pozisyon yaşandı.

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Paris Saint Germain'in 28. dakikada gelişrtidiği atak sırasında Christopher Nkunku, kale çizgisine yakın durumda olan Maxim Choupo-Moting'e pasını verdi. Ancak Maxim Choupo-Moting çizgi üzerinde inanılmaz başardı ve topa dokunmasına rağmen golü atamadı.

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Maxim Choupo-Moting'in çizgi üzerindeki topu ağlara gönderememesinin ardından boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

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Pozisyonun ardından Maxim Choupo-Moting uzun süre bu golü kaçırmanın şaşkınlığını yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
psg Eric Maxim Choupo-Moting

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