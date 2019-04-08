Maxim Choupo-Moting'in kaçırdığı gol gündeme oturdu

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçın ilk yarısında akıllara durgunluk veren bir pozisyon yaşandı.
Paris Saint Germain'in 28. dakikada gelişrtidiği atak sırasında Christopher Nkunku, kale çizgisine yakın durumda olan Maxim Choupo-Moting'e pasını verdi. Ancak Maxim Choupo-Moting çizgi üzerinde inanılmaz başardı ve topa dokunmasına rağmen golü atamadı.
Maxim Choupo-Moting'in çizgi üzerindeki topu ağlara gönderememesinin ardından boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
Pozisyonun ardından Maxim Choupo-Moting uzun süre bu golü kaçırmanın şaşkınlığını yaşadı.
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