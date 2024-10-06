Mazhar Alanson'dan kıza Eda'ya veda! Tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı... Orhan Gencebay yanından ayrılmadı

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Alanson paylaşımında "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson'ın kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mazhar Alanson, kızının tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan Alanson kızına veda etti.

Usta ismin zor anlarında yanında Orhan Gencebay vardı.

Kızını son yolculuğuna uğurlayan Mazhar Alanson’u eşi Biricik Suden de teselli etti.

BİRİCİK SUDEN'DEN UYARI

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden ise Alanson'u arayanlara bir ricada bulundu.

Suden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz."