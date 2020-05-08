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Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mazhar Alanson, kişisel hesabından Özkan Uğur'un gençlik fotoğrafını paylaştı ve onun oğlu Ali Şan'la olan benzerliğine dikkat çekti.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı! Olay oldu

Takipçileriyle sadece konserlerinde değil aynı zamanda sosyal medya üzerinden de etkileşim halinde olan Mazhar Alanson, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Özkan Uğur’un bir gençlik fotoğrafını hesabından paylaşan Mazhar Alanson bu fotoğrafa düştüğü not üzerinden Uğur ve oğlu Alişan ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti ve “Aynı oğlu Ali Şan” notunu düştü.

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Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 1989 yılında Aysun Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Alişan adında bir oğlu var.

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Özkan Uğur şu sıralar kanser tedavisi görüyor. İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapmıştı:

“Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”


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