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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımı gündemdeydi! Cenazede konuştu: Bağırarak ağlamak...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 14:28
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden başsağlığı için arayanlara sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Cenazede görüntülenen Biricik Suden bu konuda geri adım atmadi. Suden eşine sık sık sarılarak teselli etti.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımı gündemdeydi! Cenazede konuştu: Bağırarak ağlamak...

Mazhar Alanson kızının ölüm haberiyle yıkıldı. Usta isim acı haberin ardından gelen başsağlığı mesajlarını kabul ederken eşi Biricik Suden'den ilginç bir paylaşım geldi.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, “Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar’ı arayıp Mazhar’dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz” dedi.

Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu. Biricik Suden cenazede eşini teselli ederken görüntülendi.

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Cenazede kısa bir açıklama da yapan Biricik Suden "Bağırarak ağlamak tabii ki Mazhar'ı olumsuz etkiliyor. Ricada bulundum" dedi.

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Mazhar Alanson cenazede zor anlar yaşadı. Tabutun başında gözyaşlarını tutamayan usta ismi yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Mazhar Alanson
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