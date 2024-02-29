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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor salonundan paylaştı! 'Bacaklar büyüsün'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 15:03
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden bu defa 'Bacaklar büyüsün' notu ile paylaşım yaptı. Suden'in spor salonundan pozu sosyal medyayı salladı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor salonundan paylaştı! 'Bacaklar büyüsün'

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden bu defa 'Bacaklar büyüsün' notu ile paylaşım yaptı. Her fırsatta kaslarını sergileyen SUden'in bu gönderisi sosyal medyayı salladı.

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Fit hali ile adeta genç kızlara taş çıkaran Biricik Suden her gönderisiyle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Yıllara meydan okuyan Suden'in spor salonu gönderilerine 'Çok iyi görünüyorsun', 'Daha iyisi var mı?', 'İlham veriyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

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Mazhar Alanson Biricik Suden biricik
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