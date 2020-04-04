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Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

MARDİN HABERLERİ  | 04.04.2020 20:10 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evin damında hayvanların bulunduğu kömürlükte yangın çıktı.

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evin damında hayvanların bulunduğu kömürlükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Olay Mazıdağı ilçesinde bulunan Poyraz Mahallesi’ndeki Halim Paçin’e ait evde meydana geldi. Paçin’in evinin damında içinde hayvanların bulunduğu kömürlükte henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kömürlüğün içinde bulunan küçükbaş hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Kömürlük kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

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