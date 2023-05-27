Mazlum Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Mazlum Çimen'in şarkıları ve albümleri

Şarkıcı Mazlum Çimen, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğlu olan sanatçı müzik çalışmalarına derlemeler yaparak başladı. Çimen, film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleri ile tanınıyor. Mazlum Çimen'in yaşı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Mazlum Çimen hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MAZLUM ÇİMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

18 Haziran 1958’de Elbistan'ın Sevdilli köyünde doğdu. Babası Adana'nın Fatmakuyu köyünden Nesimi Çimen, annesi Tunceli'nin Karabali aşiretinden Dilber Hanım'dır. Çiftin tek çocuğudur. Çocukluğunda Adana'nın Kadirli ilçesine yerleşen ve kalaycılık, ırgatlık ve tarımla uğraşan babasına yardım etti. Babasının fabrika işçisi olarak İstanbul'a gitmesinin ardından tüm ailesi İstanbul'a taşındı. Bağlama çalıp Alevi deyişleri söyleyen babası Nesimi Çimen Türkiye İşçi Partisi'ne girdi ve bir halk ozanı olarak tanındı. 68 kuşağının önde gelen isimleri ve Can Yücel, Yılmaz Güney, Abidin Dino, Fakir Baykurt, İlhan Selçuk gibi edebiyatçı ve sanatçıların olduğu bir çevrede büyüdü.

İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın keman bölümüne girdi. Dört yıl keman eğitiminin ardından aynı okulun bale bölümüne geçti. Bu bölümden 1980-1981 döneminde mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı; pek çok klasik eserde rol aldı. Bir yandan da müzikle ilgilenen sanatçı, babasıyla köylerde derleme çalışmalarına katıldı, pek çok albümde bağlama çaldı.

Oğlu piyanist Saki Çimen 1983 yılında dünyaya geldi. Türk halk müziği ses sanatçısı Yasemin Göksu ile evlendi. Çift, 1997'de boşandı.

1989'da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yunus Emre" oyununun müziğini besteledi. Bu bestenin başarısından sonra film müzikleri yapmaya başladı ve bu alanda ödüller aldı. 1991 yılında Levent Güner ile birlikte "Eski Bir Sevda" adlı albümü çıkardıktan sonra kendi bestelerini seslendirdiği yeni albümler yaptı. 1993 yılında Sivas Katliamı'nda babası Nesimi Çimen öldürüldü. "Sen Benden Gittin Gideli" şarkısının babası için yazdı.

MAZLUM ÇİMEN'İN ESERLERİ

Film müzikleri

Umut (2009)

Nokta (2008)

Oyun (2005)

Martılar Açken (2002)

Gönlümdeki Köşk Olmasa (2002)

Büyük Adam Küçük Aşk (2002)

Işıklar Sönmesin (1995)

Hollywood Kaçakları (1995)

Soğuk Geceler (1994)

Gelincik Tarlası (1993)

Mem û Zîn (1991)

Aysarı'nın Zilleri

Nazım Hikmet Belgeseli

68'den 6 Mayıs'a

Dizi müzikleri

Berivan (2002)

Gelin (2003)

Şıh Senem (2003)

Hacı (2006)

Kara Duvak (2007)

Hanımın Çiftliği (2009)

Dila Hanım (2012)

Kötü Yol (2012)

Çukur (2021, tek bölüm)

Albümleri

Eski Bir Sevda (Levent Güner ile birlikte), (1991)

Mem û Zîn, Kalan Müzik (1992)

Çimen Türküleri, Ada Müzik (1995)

Çimen Sesleri, Ada Müzik (2001)

Feryadı İsyanım, Ada Müzik (2002)

Buluşmalar, Kalan Müzik (2006)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 27 MAYIS KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 27 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı programa, Gökhan Türkemen, Mazlum Çimen ve Yasemin Yalçın konuk olacak.

