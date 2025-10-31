Mbappe, 'Avrupa Altın Ayakkabı' ödülünü aldı! "Seninle gurur duyuyorum"

European Sports Media (ESM) tarafından verilen ödül için Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen törene, Mbappe'nin dışında Fransız futbolcunun ailesi, aralarında Arda Güler'in de olduğu bazı Real Madridli futbolcular, yöneticiler ve basın mensupları da katıldı.

"İLK KEZ KAZANDIM VE ANLAMI BÜYÜK"

Mbappe, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için önemli bir ödül, ilk kez kazandım ve anlamı büyük. Her zaman bana yardım ettiği için kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmek çocukluğumun rüyasıydı ve bunu başardım. Büyük bir gün." dedi.

Bu sezon sonunda da bu ödülü almayı umut ettiğini kaydeden Mbappe, "Ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve şampiyonluklar kazanırız. Takım, taraftar, kulüp olmadan bu ödüller kazanılmaz." ifadelerini kullandı.

"SENİN GİBİ BİR OYUNCUYA SAHİP OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Törende konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de, "Kylian dünyanın en iyi futbolcularından biri. Rüyasını gerçekleştirerek geldiği Real Madrid'de ilk sezonunda bu ödülü kazandı. Sevgili Kylian, bu ödül futbola olan bağlılığının bir göstergesi. Kulübümüzün değerlerini mükemmel bir şekilde temsil eden senin gibi bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

REAL MADRİD'DEKİ İLK SEZONUNDA 34 MAÇTA 31 GOL

Fransız oyuncu, Avrupa'nın en büyük ilk beş liginden biri olan La Liga'da gösterdiği performansla Altın Ayakkabı sıralamasında 62 puan toplayarak, İsveçli Viktor Gyökeres'i ( Sporting Lizbon ile Portekiz Liginde 39 gol, 58,5 puan) ve Muhammed Salah'ı (Liverpool ile İngiltere Liginde 29 gol, 58 puan) geride bıraktı.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 34 maçta 31 gol atan Mbappe 2024-2025 sezonunda La Liga'nın en golcü oyuncusu olmuştu.

Mbappe'nin en yakın rakibi Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ise 27 golde kalmıştı.

Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen 26 yaşındaki Mbappe, 2010-2011 sezonunda Cristiano Ronaldo'dan bu yana ilk sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan ilk Real Madridli futbolcu oldu.