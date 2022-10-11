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  4. Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer... Yılın olayı!

Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer... Yılın olayı!

11.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca'ya göre Kylian Mbappe, Ocak ayında PSG'den ayrılmak istiyor. Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine ileten Mbappe, PSG'de kalarak hata yaptığını kabul etti. Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek takımdan ayrılmayı kafasına koyan Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma isteği yeniden ayyuka çıktı.

Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer... Yılın olayı!
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Dünya bu olayı konuşuyor... Transfer döneminin son gününe kadar takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Mbappe, PSG'nin sözleşme teklifin kabul edip Fransız devine devam kararı almıştı. Fakat; Mbappe'nin şu an Fransa'da mutsuz olduğu ortaya çıktı.

"BANA İHANET ETTİLER"

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İspanyol gazetesi Marca'dan yer alan habere göre Mbappe kendisine ihanet edildiğini düşünüyor. PSG'nin kendisine verilen sözlerin hiçbirini tutmadığını söyleyen Fransız yıldız, devre arasında Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

PSG, REAL MADRID'İ İSTEMİYOR

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Kylian Mbappe ile PSG arasındaki ilişki tamamen koptu. Mbappe, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor. Mbappe, Real Madrid'e gitmek istiyor ancak PSG; oyuncunun Liverpool'a gitmesinden yana.


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