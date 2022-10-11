Mbappe ile PSG arasında kıyamet koptu! Hem ihanet, hem transfer... Yılın olayı!

Dünya bu olayı konuşuyor... Transfer döneminin son gününe kadar takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Mbappe, PSG'nin sözleşme teklifin kabul edip Fransız devine devam kararı almıştı. Fakat; Mbappe'nin şu an Fransa'da mutsuz olduğu ortaya çıktı.

"BANA İHANET ETTİLER"

İspanyol gazetesi Marca'dan yer alan habere göre Mbappe kendisine ihanet edildiğini düşünüyor. PSG'nin kendisine verilen sözlerin hiçbirini tutmadığını söyleyen Fransız yıldız, devre arasında Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

PSG, REAL MADRID'İ İSTEMİYOR

Kylian Mbappe ile PSG arasındaki ilişki tamamen koptu. Mbappe, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor. Mbappe, Real Madrid'e gitmek istiyor ancak PSG; oyuncunun Liverpool'a gitmesinden yana.



