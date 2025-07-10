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Mbappe'nin şanssızlığı dünya gündemine oturdu!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid’i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. PSG'den Real Madrid'e transfer olduğundan beri şanssızlığı peşine bırakmayan Mbappe hakkında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Mbappe'nin şanssızlığı dünya gündemine oturdu!
Emre Şen

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol devi Real Madrid, MetLife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. PSG sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselirken, golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.

ARDA GÜLER YİNE İLK 11

Mbappe nin şanssızlığı dünya gündemine oturdu! 1

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez’e bıraktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de oynanacak.

MODRIC VEDA ETTİ

Mbappe nin şanssızlığı dünya gündemine oturdu! 2

Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Modric, 65. dakikada Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

MBAPPE'NİN ŞANSSIZLIĞI

Mbappe nin şanssızlığı dünya gündemine oturdu! 3

Kylian Mbappe ayrıldığı günden beri PSG her kupayı kazanıyor. Real Madrid'e hayalleri için transfer olan Mbappe'nin şanssızlığı sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mbappe psg real madrid
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