Mbappe öyle bir şey yaptı ki! Tüm dünya onu konuşuyor! İzleyenlere pes dedirtti...

Pep Guardiola'ın kabusu ise devam ediyor en kötü savunma performansı rakamına Şubat sonu itibariyle ulaştı. Pep Guardiola takımları en fazla bir sezonda kalesinde 60 gol görmüştü. Bu rakam bu sezon bitmeden 61'e ulaştı.

HAALAND'I GEÇTİ

Kylian Mbappe hat-trick yaptı. Maç boyunca inanlılmaz oynadı. Adeta dört dörtlük oynadı. Mbappe bulduğu gollerle, kıyaslandığı rakibi Haaland'ın bu sezonki gol sayısını geçti. Mbappe gollerini, 4, 33 ve 61'inci dakikalarda attı. Fransız golcü bu sezon Devler Ligi'nde ki 7'inci golünü kaydetti.