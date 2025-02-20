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  4. Mbappe öyle bir şey yaptı ki! Tüm dünya onu konuşuyor! İzleyenlere pes dedirtti...

Mbappe öyle bir şey yaptı ki! Tüm dünya onu konuşuyor! İzleyenlere pes dedirtti...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.02.2025 07:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Manchester City mücadele etti. Real Madrid ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu kez Santiago Bernabeu'da rakibini ağırlayan Madrid, Mbappe'nin hat-trick performansıyla 3-1 kazanarak üst tura yükseldi.

Mbappe öyle bir şey yaptı ki! Tüm dünya onu konuşuyor! İzleyenlere pes dedirtti...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Pep Guardiola'ın kabusu ise devam ediyor en kötü savunma performansı rakamına Şubat sonu itibariyle ulaştı. Pep Guardiola takımları en fazla bir sezonda kalesinde 60 gol görmüştü. Bu rakam bu sezon bitmeden 61'e ulaştı.

HAALAND'I GEÇTİ

4

Kylian Mbappe hat-trick yaptı. Maç boyunca inanlılmaz oynadı. Adeta dört dörtlük oynadı. Mbappe bulduğu gollerle, kıyaslandığı rakibi Haaland'ın bu sezonki gol sayısını geçti. Mbappe gollerini, 4, 33 ve 61'inci dakikalarda attı. Fransız golcü bu sezon Devler Ligi'nde ki 7'inci golünü kaydetti.

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