Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane resmen açıkladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, mücadele öncesinde rakibin gücüne dikkat çekerek temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

"ZORLUK YARATACAKLAR"

Türkiye'nin kendileri için kolay bir rakip olmayacağını belirten Zidane, "Türkiye, yarın bize zorluk yaratacak. Dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MBAPPE'NİN DURUMUNU AÇIKLADI

Zinedine Zidane, karşılaşma öncesinde Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin durumuyla ilgili merak edilen soruya da açıklık getirdi.

Mbappe'nin Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Fransız teknik direktör, "Evet, Kylian Mbappe yarın oynayacak." diyerek yıldız oyuncunun mücadelede sahada olacağını duyurdu.