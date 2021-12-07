Mbappe ve Messi, Brugge'ü yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Club Brugge kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada PSG, 4-1'lik skorla kazandı. PSG'nin gollerini 2 ve 7. dakikalarda Kylian Mbappe ile 38 ve 76. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Pele'yi geçen Lionel Messi, 758 golle tarihin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Kylian Mbappe, Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Alınan bu sonucun ardından PSG grubu 12 puanla ikinci tamamlarken, Leipzig'e kaybeden Manchester City ise lider tamamladı. RB Leipzig 7 puanla grubu 3. sırada tammalayıp UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. Club Brugge ise 4 puanla son sırada kaldı.

