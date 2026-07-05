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Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa...

Fransa'nın Paraguay'ı Mbappe'nin penaltı golüyle geçtiği Dünya Kupası maçının ardından tansiyon yükseldi. Mbappe'nin uzatılan eli geri çevirmesi Orlando Gill'i çileden çıkarırken, Fransız yıldızın maç sonu yaptığı sert açıklamalar da büyük yankı uyandırdı.

Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa...
Cevdet Berker İşleyen
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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2026 Dünya Kupası'nda Fransa, Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Oldukça sert bir atmosferde geçen mücadelenin ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu.

MAÇIN ADAMI ORLANDO GILL

Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa... 1

Paraguay - Fransa maçında maçın adamı ödülü, karşılaşmada 4 kurtarış yapan Paraguay kalecisi Orlando Gill'in oldu.

MBAPPE ELİNİ SIKMADI

Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa... 2

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Paraguay kalecisi Gill ile Mbappe arasında yaşananlar ise gündem oldu. Paraguaylı kaleci, Kylian'ı tebrik etmek için elini uzattı ancak Fransız futbolcu bu harekete tepkisiz kaldı. Bunun üzerine Orlando Gill, elindeki topu Mbappe'ye fırlattı.

"BENİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa... 3

Maç sonu Mbappe'nin kendisinin uzattığı ele karşılık vermemesi hakkında konuşan Orlando Gill, "Maç sonu Mbappe'yi tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Bu yaptığı harekete o an çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ MÜCADELEDEN DE KAÇMAYIZ"

Mbappe yine yapacağını yaptı! Rakibinin elini sıkmadı: Pisliğe bulaşmamız gerekiyorsa... 4

Mbappe ise maç sonunda yaptığı açıklamada "Buraya çıkıp sadece şık futbol oynayacağımızı sandılar. Ama biz sadece hücum eden bir takım değiliz; oyunun her yönünü oynarız. Gerekirse sertleşir, kirli mücadeleden de kaçmayız. Ellerimizi pisliğe bulaştırmamız gerekiyorsa bulaştırırız. Sahaya çıktık, kazandık. Söylenecek başka da bir şey yok." ifadeleriyle gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Paraguay son dakika dünya kupası mbappe
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