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Beşiktaş'tan bir transfer daha! İlhan Fakılı İstanbul'da

Beşiktaş, kanat hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Clermont forması giyen İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelirken, siyah beyazlıların bu transfer için yaklaşık 1,8 milyon avro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! İlhan Fakılı İstanbul'da
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı İstanbul'a getirdi.

GECE SAATLERİNDE ULAŞTI

Beşiktaş tan bir transfer daha! İlhan Fakılı İstanbul da 1

Sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini sonuçlandırması beklenen 20 yaşındaki futbolcu, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İlhan Fakılı'nın kısa süre içinde resmi işlemleri tamamlayarak Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ...

Beşiktaş tan bir transfer daha! İlhan Fakılı İstanbul da 2

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın bonservisi için Clermont'a yaklaşık 1,8 milyon avro ödeme yapacak.

34 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Beşiktaş tan bir transfer daha! İlhan Fakılı İstanbul da 3

Ümit Milli Takım formasını da giyen genç kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont ile 34 resmi karşılaşmada görev aldı. İlhan Fakılı, bu süreçte 4 gol atarken 5 asist yaparak takımının hücum hattına önemli katkı verdi.

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