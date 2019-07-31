Mbaye Diagne, Al-Rayyan'a transfer oluyor

Galatasaray'ın Radamel Falcao ve orta saha transferine gelir yaratmak için satmak istediği Mbaye Diagne için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Katar basınında çıkan özel habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

ANLAŞMA İÇİN DOHA'YA GİDİYOR

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak kapatan Diagne'nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya yola çıkacağı ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Diagne'nin satışından Galatasaray'ın 14 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

BRAHIMI'DEN SONRA DIAGNE

Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın büyük takımlarının peşinden koştuğu Yacine Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli forvetin satışını beklediklerini açıklamış ve ''Mbaye Diagne'yı satmak önceliğimiz. Şu anda Diagne için masamda 8 tane transfer teklifi var'' sözlerini kullanmıştı.

