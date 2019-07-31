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Mbaye Diagne, Al-Rayyan'a transfer oluyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Katar basını, Al-Rayyan Kulübü'nün Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştığını yazdı. Diagne'nin Doha'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

Mbaye Diagne, Al-Rayyan'a transfer oluyor

Galatasaray'ın Radamel Falcao ve orta saha transferine gelir yaratmak için satmak istediği Mbaye Diagne için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Katar basınında çıkan özel habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

ANLAŞMA İÇİN DOHA'YA GİDİYOR
Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak kapatan Diagne'nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya yola çıkacağı ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Diagne'nin satışından Galatasaray'ın 14 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

BRAHIMI'DEN SONRA DIAGNE
Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın büyük takımlarının peşinden koştuğu Yacine Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli forvetin satışını beklediklerini açıklamış ve ''Mbaye Diagne'yı satmak önceliğimiz. Şu anda Diagne için masamda 8 tane transfer teklifi var'' sözlerini kullanmıştı.

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Mbaye Diagne al rayyan Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adam kalsa bizim orta saha ligde buna 20-25 gol attırırdı. Ama taraftar o kadar git diye adama yüklendiki kalsa da bir işe yaramaz artık.10-15 milyon euro arası ne denk gelirse satın gitsin bir an önce.
gitmeeeee laaaa...
basın da hergün bir yere göndermek için çaba sarfediyor ama basının haber yapmasıyla transfer olunmuyor :DDDD tamamen taraftarın gazını ve öfkesini almak için yapılmış haberler bunlar.. bi all nasrr oluyor, bi al ittihad oluyor şimdi de al rayyan.. :DDD transfer döneminin sonunda da görüşme sağladık ama düşük fiyat verdikleri için anlaşma olmadı falan filan.. sonra da devre arasında satılacak haberleri :DDDD
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