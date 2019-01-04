Mbaye Diagne çılgınlığı tüm dünyayı sardı

Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, sadece Avrupa değil, tüm dünyanın transfer radarına girdi. İtalyan tuttomercato sitesinin haberine göre Diagne ile ilgilenen kulüplerin sayısı 11'i buldu.

AVRUPA, ÇİN, ARABİSTAN, MEKSİKA...

İspanya'dan Sevilla ve Real Betis, İngiltere'den West Ham, Newcastle, Fulham ve Wolverhampton, Fransa'dan Lille ve Nice, Çin'den Guangzhou R&F, Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad ve Meksika'dan Tigres takımlarının Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi. 27 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 maça çıkarken 20 gol kaydetti. (SPORX)

