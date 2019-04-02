Mbaye Diagne'den Fenerbahçe için olay hareket!

Büyük umutlarla Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne'den dün gece canlı yayında olay bir hareket geldi.
Gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini çeken Diagne'ye canlı yayında Fenerbahçe'ye gol atmasını söyleyen taraftarın isteğine 'Finish Fener' yanıtını verdi. Diagne, verdiği yanıtla beraber boğaz kesme hareketi yaparak Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
Bu arada omzunda çıkık bulunan ve geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Diagne'nin durumu bu akşam maç saatinde belli olacak.
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