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Mbaye Diagne'den Fenerbahçe için olay hareket!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı hareketle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Instagram üzerinden canlı yayın yapan Diagne, bir taraftardan Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya 'Finish Fener' yanıtını verdi.

Büyük umutlarla Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne'den dün gece canlı yayında olay bir hareket geldi.

Gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini çeken Diagne'ye canlı yayında Fenerbahçe'ye gol atmasını söyleyen taraftarın isteğine 'Finish Fener' yanıtını verdi. Diagne, verdiği yanıtla beraber boğaz kesme hareketi yaparak Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Bu arada omzunda çıkık bulunan ve geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Diagne'nin durumu bu akşam maç saatinde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
E Dogru söyliş... Diagneye degil Feneri finish noktasina getirenlere kızın siz..
fenomen olacağına golcü ol diagne
GAYET NORMAL BİR FB Lİ OLARAK HİC ALINMADIM
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