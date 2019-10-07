Diagne'den flaş 'bira' açıklaması!

Pazar günü oynanan ve Club Brugge'un Gent'i 4-0'lık skorla yendiği maçın son golüne imzasını atan Mbaye Diagne'nin gol sevinci gündem olmuştu.

DIAGNE'NİN KARİYER HİKAYESİ

Vanaken'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara göndererek takımının maçta 4., kendisinin bu sezon 3. golüne imza atan Senegalli, tribüne koşmuş ve bir taraftarın birasını içmişti.

"ŞEYTAN"

Bu gol sevincine Mbaye Diagne'nin vatandaşlarından tepki geldi. Senegalli vatandaşlar tarafından Mbaye Diagne için "şeytan" lakabı kullanıldı.

"BARDAK BOŞTU"

Mbaye Diagne, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu. Hiçbir şey içmedim." dedi.

Bu açıklama sonrası oyuncu, Instagram hesabını kilitleyerek takipçilerine özel hale getirdi.

BELÇİKA'YI SALLIYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol atarak gol kralı olan ve Süper Lig'in en çok atan yabancı oyuncusu olarak adını tarihe yazdıran Mbaye Diagne, Belçika'da gösterdiği performans ile izleyenleri büyülüyor.