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Diagne'den flaş 'bira' açıklaması!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

Mbaye Diagne, pazar günü oynanan maçta attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile dikkatleri üzerine çekmişti. Senegalli oyuncudan bu sevinç ve tepkiler hakkında açıklama geldi. Diagne, bira içtiği iddia edilen bardağın boş olduğunu söyledi.

Diagne'den flaş 'bira' açıklaması!

Pazar günü oynanan ve Club Brugge'un Gent'i 4-0'lık skorla yendiği maçın son golüne imzasını atan Mbaye Diagne'nin gol sevinci gündem olmuştu.

DIAGNE'NİN KARİYER HİKAYESİ

Vanaken'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara göndererek takımının maçta 4., kendisinin bu sezon 3. golüne imza atan Senegalli, tribüne koşmuş ve bir taraftarın birasını içmişti.

Mbaye Diagne gol sevincini taraftarın içkisini içerek kutladı!Mbaye Diagne gol sevincini taraftarın içkisini içerek kutladı!

"ŞEYTAN"

Bu gol sevincine Mbaye Diagne'nin vatandaşlarından tepki geldi. Senegalli vatandaşlar tarafından Mbaye Diagne için "şeytan" lakabı kullanıldı.

"BARDAK BOŞTU"

Mbaye Diagne, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu. Hiçbir şey içmedim." dedi.

Bu açıklama sonrası oyuncu, Instagram hesabını kilitleyerek takipçilerine özel hale getirdi.

BELÇİKA'YI SALLIYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol atarak gol kralı olan ve Süper Lig'in en çok atan yabancı oyuncusu olarak adını tarihe yazdıran Mbaye Diagne, Belçika'da gösterdiği performans ile izleyenleri büyülüyor.

Galatasaray'dan Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e kiralık olan giden Mbaye Diagne, lacivert-siyahlı ekip ile çıktığı 3 maçta 3 gol atmayı başardı.

3 maçta toplam 47 dakika süre alan oyuncu, ortalama olarak her 15.7 dakikada 1 skora katkı yaptı.

"KRAL OLDUM"

Gösterdiği etkileyici performans sonrası açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de 30 gol attım, kral oldum. Umarım burada da insanlara değerli olduğumu gösteririm" dedi.

Mbaye Diagne, Galatasaray forması ile çıktığı 20 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
club brugge Mbaye Diagne

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