Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.
DİAGNE MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI
Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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