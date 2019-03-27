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Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

DİAGNE MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
senegal milli takımı Mbaye Diagne Galatasaray

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