Mbaye Diagne'den şok sözler: Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor

Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, transferin son gününde Anderlecht'i neden geri çevirdiğini açıkladı. Diagne, Galatasaray hakkında da açıklamalarda bulundu.

"BENİ HİÇ ARAMADILAR"

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Diagne, Anderlecht'in kendisiyle görüşmediğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, ''Anderlecht beni asla aramadı. Transferi aracılarla bitirmeye çalıştılar. Onlar Galatasaray'la görüştüler, benimle ya da menajerimle değil. Club Brugge ise direkt menajerimle temasa geçti'' dedi.

"GALATASARAY'DA HERKES KENDİSİ İÇİN OYNUYOR"

Mbaye Diagne, Galatasaray ve yerine transfer edilen Radamel Falcao hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı:

"Falcao transferi için her anlamda büyük fedakarlıklar yaptılar, hem istek olarak hem de parasal anlamda çok çabaladılar. Ama o geldiğinde karıma, 'İşi hiç kolay olmayacak, göreceksin. Topla buluşamazsa gol de atamaz' dedim.

Benden teknik olarak daha iyi bir futbolcu. Ama pas almadan gol atamaz, pas atmıyorlar. Zaten Galatasaray’da herkes kendisi için oynuyor."

