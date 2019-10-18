SPOR

Mbaye Diagne'den şok sözler: Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Falcao'nun Galatasaray'da işinin çok zor olduğunu söyleyen Diagne, "Pas almadan gol atamaz, pas atmıyorlar. Zaten Galatasaray’da herkes kendisi için oynuyor" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne'den şok sözler: Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor

Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, transferin son gününde Anderlecht'i neden geri çevirdiğini açıkladı. Diagne, Galatasaray hakkında da açıklamalarda bulundu.

"BENİ HİÇ ARAMADILAR"
Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Diagne, Anderlecht'in kendisiyle görüşmediğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, ''Anderlecht beni asla aramadı. Transferi aracılarla bitirmeye çalıştılar. Onlar Galatasaray'la görüştüler, benimle ya da menajerimle değil. Club Brugge ise direkt menajerimle temasa geçti'' dedi.

"GALATASARAY'DA HERKES KENDİSİ İÇİN OYNUYOR"
Mbaye Diagne, Galatasaray ve yerine transfer edilen Radamel Falcao hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı:

"Falcao transferi için her anlamda büyük fedakarlıklar yaptılar, hem istek olarak hem de parasal anlamda çok çabaladılar. Ama o geldiğinde karıma, 'İşi hiç kolay olmayacak, göreceksin. Topla buluşamazsa gol de atamaz' dedim.
Benden teknik olarak daha iyi bir futbolcu. Ama pas almadan gol atamaz, pas atmıyorlar. Zaten Galatasaray’da herkes kendisi için oynuyor."

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
G.Saray'a Falcao şoku! Sivas'ta yokG.Saray'a Falcao şoku! Sivas'ta yok
G.Saray'dan 'Teknopark' işbirliğiG.Saray'dan 'Teknopark' işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne anderlecht club brugge

En Çok Okunan Haberler

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Messi'den çarpıcı Falcao yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

G.Saray taraftarından F.Bahçelileri çıldırtacak hareket!

G.Saray taraftarından F.Bahçelileri çıldırtacak hareket!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam profesyonelliğe tokat olarak doğmuş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Demirkol'dan Emre Mor'a şok benzetme

Emre Mor için şok benzetme

Mbaye Diagne'den şok sözler: Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor

Mbaye Diagne'den G.Saraylı futbolculara şok sözler!

Galatasaray'da Falcao ve Lemina Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı

G.Saray'a Falcao şoku! Sivas'ta yok

Galatasaray, Boğaziçi Üniversitesi ile 'Teknopark' projesi için protokol imzaladı

G.Saray'dan 'Teknopark' işbirliği

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta

G.Saray - Real Madrid maçı biletleri satışta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.