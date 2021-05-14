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Mbaye Diagne Galatasaray'a dönüyor, Radamel Falcao ayrılıyor

14.05.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA menajeri Fatih İlek, devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin sezon sonunda Galatasaray'a döneceğini, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da Sarı Kırmızılı ekibe veda edeceğini iddia etti.

Mbaye Diagne Galatasaray'a dönüyor, Radamel Falcao ayrılıyor

Sarı Kırmızılı ekibin devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin sezon sonunda Galatasaray'a döneceği iddia edildi. West Bromwich'in küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı belirtilirken Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da sezon sonu Galatasaray'a veda edeceği vurgulandı.

"FATİH TERİM DIAGNE'Yİ TAKIMDA TUTMAK İSTEYEBİLİR"

Radyospor'a konuk olan İlek, "Galatasaray'a gelecek; ama İngiltere'deki talipleri çok.... Arap yarımadasından da çok talipleri var. Premier Lig'deki performansı Arap takımlarının onunla ilgili daha hızlı hareket etmesini sağladı. İngiltere'den Watford, Crystal Palace, Brigton gibi takımlar onunla ilgileniyor. West Brom küme düştü; ama bir satın alma opsiyonları vardı; fakat Diagne Premier Lig'de oynamak istiyor. Championship'e sıcak bakmaz. Galatasaray'da Falcao giderse ki öyle gözüküyor. Fatih Terim'i Diagne'yi takımda tutmak isteyebilir. Kolay değil bu dönemde işi yapacak forvet almak. Diagne'ye çok teklif geliyor. Diagne, Premier Lig'deki teklifleri öncelikli olarak değerlendirecek" diye konuştu.

"FALCAO BU YAZ MLS'E GİDECEK"

Falcao'yu da iyi tanıyan Fatih İlek, "Falcao bu yaz MLS'e gidecek. Belki ikinci yarıdaki sakatlıklar olmasaydı, kalma ihtimali vardı; ancak olmadı. Sakatlıklar, uzun iyileşme dönemleri onu engelledi. Ayrılık kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao Mbaye Diagne
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