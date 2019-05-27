Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadığını açıkladı

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gazeteciler sadece yanlış şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray oyuncusuyum ve bundan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Diagne, şampiyonluk kutlamaları sırasında yine Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "İyi günler" yazmıştı.



