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Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin şampiyonluk kutlamalarına katılmaması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Fatih Terim'den izin aldığı öğrenilen yıldız oyuncu, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım" ifadesini kullandı.

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadığını açıkladı

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gazeteciler sadece yanlış şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray oyuncusuyum ve bundan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Scrivo queste poche parole a tutti quelli che amano il Galatasaray,dai dirigenti ai compagni di squadra,dallo staff tecnico ai collaboratori e in particolar modo ai suoi meravigliosi tifosi!Purtroppo per seri motivi famigliari non ho potuto partecipare ai festeggiamenti di sabato scorso ed è stato per me un dispiacere immenso!Innanzitutto per la soddisfazione e l’orgoglio di poter gioire con tutti Voi per le vittorie ma sopratutto per non poter condividere fino in fondo gli importanti traguardi raggiunti!Sono arrivato solo da alcuni mesi ma mi sono subito reso conto della grandezza di questo Club e sono orgoglioso di farne parte!Sono certo che mi capirete ed io faró il possibile per farmi perdonare....con molti goals!!!!!certi giornalisti scrivano solo delle cose false comunque io sono giocatore di galatasaray è solo felice di essere qui con voi oggi ????❤️ adesso sto parlando preparando per la coppa d'Africa ????????

Mbaye Diagne Officiel (@mbayediagne909)'in paylaştığı bir gönderi ()

Diagne, şampiyonluk kutlamaları sırasında yine Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "İyi günler" yazmıştı.

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????????

Mbaye Diagne Officiel (@mbayediagne909)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Mbaye Diagne Galatasaray

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