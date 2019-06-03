Mbaye Diagne ile Guangzhou Evergrande'nin ilgilendiği iddia edildi

Kostas Mitroglou ile yollarını ayrımayı planlayan Galatasaray'da diğer bir golcüsü Mbaye Diagne de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre; Senegalli futbolcuya Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımı talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi ona yakın bir bonservis bedeli ile transferine izin verecek.
Senegalli futbolcu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 golle gol krallığına ulaşmıştı.
Hakemin üzerine yürüdüler
''Fikret Orman istifa etmeli''
Feghouli, G.Saray’dan ayrılacak mı?
G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular
Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti
Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması
Şampiyona coşkulu karşılama
Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'ye transfer şoku!
Rodallega yıllık ücretinde diretiyor
Ozan Kabak'tan kalma sinyali
Inter'de bir dönem sona erdi
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum