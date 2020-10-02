Mbaye Diagne: İşler iyi gidince herkes iyi

Galatasaray'da Rangers'a mağlup olarak Avrupa'ya veda etmenin şoku sürerken, iki tecrübeli isim Mbaye Diagne ve Ryan Babel'den Instagram'da dikkat çekici paylaşım geldi.
Mbaye Diagne paylaştığı fotoğrafla birlikte, "Her şey iyi gittiğinde fotoğraf koyma konusunda iyiyiz ancak futbolda galibiyetin de, mağlubiyetin de olduğunu öğrenmeliyiz. Başımızı kaldırıp, bir sonraki maçı düşünmeliyiz." dedi.
Ryan Babel ise bu paylaşımın altına, "Benim düşüncelerimi okuyorsun kardeşim." yorumunu bıraktı.
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