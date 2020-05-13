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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu.

Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Galatasaray, Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, Belçika'daki kariyerine kötü başlamamış ve kısa sürede ilk 11'de yer almaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta bulunan Club Brugge, PSG deplasmanında 1-0 gerideyken penaltı kazanmış ve takımın penaltıcısı Diagne olmamasına rağmen Senegalli futbolcu penaltı atışını kullanmış ve penaltıyı kaçırmıştı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, bu hareketinden dolayı Diagne'yi kadro dışı bırakmıştı.

Galatasaray'a geri dönüş hazırlığında olan Diagne bir yandan kendisine kulüp arıyor. Son dakika haberine göre Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray'da şans bulması zor gözüken Senegalli oyuncu için İngiliz kulüplerinin ismi geçmekte. Kendisinin de yaptığı Instagram paylaşımı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in ismini öne çıkarsa da bu kez Premier Lig'den bir talibi olduğu belirtildi.

WATFORD'A ÇOK YAKIN!

HITC'nin Le Quotidien'e dayandırdığı habere göre Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın. Watford'un Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 2018-19 sezonundaki performansını dikkate alarak Diagne'yi Nottingham Forest'in elinden kapmak istediği belirtiliyor.

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