SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı

Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'e verilen milli arada takımlar hazırlıklarını sürdürürken futbolcular da idman sonralarını dinlenerek ya da oyun oynayarak değerlendiriyorlar. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne de oyun oynamayı tercih edenlerden. Senegalli futbolcunun dikkat çeken paylaşımları kısa zamanda büyük ses getirdi. MBaye Diagne, Galatasaray'ı seçerek oynadığı FIFA oyununda Barcelona'ya karşı mücadele etti.

Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı

GalatasarayMbaye Diagne kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konsol oyunu FIFA'da sarı kırmızılı takımı Barcelona ile karşı karşıya getirdi.

Senegalli oyuncu Galatasaray'ı sahaya 4-4-2 düzeniyle çıkarırken kadroyu ise şu şekilde oluşturdu: Muslera, Omar, Luyindama, Marcao, Sarrachi, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Emre Kılınç, Falcao, Diagne.

Diagne oluşturduğu kadroda yer verdiği kendisiyle Barcelona ağlarına gol atarken Falcao ile de bir gol kaydetti.

99453


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Galatasaray kavga iddialarını yalanladıGalatasaray kavga iddialarını yalanladı
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Dünya devi, Ozan Tufan'ı istiyor!
Dünya devi, Ozan Tufan'ı istiyor!
Golf sahalarının sarışın güzeli hayatının hatasını yaptı...
Golf sahalarının sarışın güzeli hayatının hatasını yaptı...
Mesut Özil'den flaş talep! 15 milyon euro...
Mesut Özil'den flaş talep! 15 milyon euro...
Galatasaray'dan yılın bombası!
Galatasaray'dan yılın bombası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
DÜŞÜNDÜRÜCÜ KASIM PAŞA KAZIĞI
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı
Diagne, Falcao ile Barcelona'ya karşı
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
Adem Büyük: Yeni Malatyaspor’da olduğum için mutluyum
Adem Büyük'ün mutluluğu
Galatasaray'da Radamel Falcao çift forvet oynamak istiyor
Falcao'dan Fatih Terim'e sürpriz mesaj
Galatasaray - Ümit Milli Takımı maç sonucu: 0-0
Galatasaray’da golsüz prova
Ryan Babel: Geçmişi değiştiremem
Maalesef geçmişi değiştiremem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.