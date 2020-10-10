Mbaye Diagne, Radamel Falcao ile Barcelona'ya karşı

Galatasaraylı Mbaye Diagne kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konsol oyunu FIFA'da sarı kırmızılı takımı Barcelona ile karşı karşıya getirdi.
Senegalli oyuncu Galatasaray'ı sahaya 4-4-2 düzeniyle çıkarırken kadroyu ise şu şekilde oluşturdu: Muslera, Omar, Luyindama, Marcao, Sarrachi, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Emre Kılınç, Falcao, Diagne.
Diagne oluşturduğu kadroda yer verdiği kendisiyle Barcelona ağlarına gol atarken Falcao ile de bir gol kaydetti.
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