Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık diliminde 14 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan oyuncular sıralamasında açık ara zirvede yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekibin ilk 13 maç sonunda ligde 25 puanla ikinci sırada yer almasında başrolü oynayan Diagne, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansı değerlendiren Diagne, "Böyle bir performans göstermeyi bekliyordum. Bunun için oldukça mutluyum. Attığım goller sadece benim değil takım arkadaşlarımın da gösterdiği başarı sayesinde geldi. Bu performans benim için sürpriz olmadı. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim" ifadelerini kullandı.

Bu formunu sürdürerek daha fazla gol atmayı hedeflediğini aktaran Senegalli milli oyuncu, "Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmak istiyorum. Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde gol atabileceğimi düşünüyorum. Asıl hedefim bu ama takım olarak da başarılı olmalıyız. Önemli olan taraf bu" diye konuştu.