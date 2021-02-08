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Mbaye Diagne, WBA'ya umut verdi

08.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne, WBA'ya umut verdi

West Bromwich Albion'ın Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildiği maçta 1 net gol fırsatından yararlanamayan ve 2 kez attığı goller ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Mbaye Diagne, yerel basın tarafından alkış aldı.

Galatasaray'dan WBA'ya kiralık giden Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Diagne'nin performansını West Bromwich'in bulunduğu West Midlands bölgesi gazeteleri Birmingham Live ve Express & Star yorumladı.

"ÇOK GOL ATACAK"

Express & Star, Diagne'nin performansını 'Umut verici' olarak yorumladı ve 10 üzerinden 6 verdi: "Hugo Lloris'in mükemmel kurtardığı kafa vuruşu ve iki kez ofsayta takılan golü vardı. Her iki ofsayt pozisyonunda oyunu iyi okuyabilirdi. Yine de Diagne'den umut verici bir performans izledik. Genel his, Diagne'nin WBA formasıyla Premier Lig'de çok gol atacağı yönünde."

"SÜREKLİ OFSAYTTA"

Birmingham Live gazetesi ise Mbaye Diagne'ye 10 üzerinden 5 verdi: "İlk yarıda her şeyini ortaya koyan bir Mbaye Diagne gördük. Ancak, sonrasında Pereira çıkınca tek başına kaldı. Topu kontrol etmekte güçlük yaşadı. WBA hücumcuları ona gereken desteği veremedi. Diagne'nin daha yakın oynanmasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Maçın ilk yarısında altın bir fırsat yakaladı ama Lloris'e takıldı. Sürekli ofsayta düşmesi moral bozucu, özellikle 2 golü de sınırda ofsaytlarla iptal edilmişken...

DIAGNE'NİN RAKAMLARI

Mbaye Diagne, 90 dakika boyunca 29 kez topla buluştu. Yüzde 55 isabetle 11 pas atan Diagne, 1 net gol fırsatı yakalayan Diagne, 1 şut attı ve onda da Lloris'e takıldı. Senegalli, 8 ikili mücadelenin 5'ini, 25 hava topu mücadelesinin 16'sını kazandı. Diagne, 11 kez top kaybı yaptı. Senegalli, 2'si golle sonuçlanan olmak üzere toplam 4 kez ofsayta düştü.

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