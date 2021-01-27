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Mbaye Diagne, West Bromwich Albion yolcusu

27.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne, West Bromwich Albion yolcusu

Galatasaray'da beklenen yol ayrımı gerçekleşiyor. Cimbom'un golcü futbolcusu Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'a transfer oluyor.

Sky Sports'tan aktardığına göre, West Bromwich, Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz kulübü, şu anda 29 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye uçuş yapabilmesi için düzenlemeler yapıyor.

DİAGNE GİDİYOR, MOSTAFA MOHAMED GELİYOR

Galatasaray'ın 2 sezon önce yaptığı gibi yine bir yenilik yapması bekleniyor. 2018-2019'un devre arasında Serdar Aziz ve Maicon'u yollayıp, Marcao ve Luyindama'yı stopere yerleştiren Cimbom, aynısını, yine bir devre arasında, bu sefer forvet bölgesinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aslan, Diagne'yi göndererek Mısır'ın Zamalek Kulübü'nde forma giyen 22 yaşındaki golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katacak. 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 19 maçta 11 gol attı.

(AKŞAM)

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G.Saray Mostafa Mohamed'i transfer ediyorG.Saray Mostafa Mohamed'i transfer ediyor
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Bir yere sığamadın be Diagne
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