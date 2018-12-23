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Mbaye Diagne'ye çılgın teklif!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 23.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Katar ekibi Al Sadd, Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne için 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Diagne'ye ise yıllık 6.5 milyon Euro önerildi.

Mbaye Diagne'ye çılgın teklif!

Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne, transferde gözde haline geldi. Golcü futbolcu için Al-Sadd ekibinden 12 milyon Euro'luk bir teklif var.

Diagne'nin yıllık geliri ise 6.5 milyon Euro olacak. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli'nin ise yönetimden fizikli bir forvet beklentisi var. Diagne'nin gitme ihtimaline karşın Kasımpaşa'nın forvet bütçesi ise 3 milyon Euro...

Galatasaray forması giyen ve tartışılan Eren Derdiyok, Kasımpaşa'da gündeme geldi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Eren Derdiyok ismine sıcak bakmadığı iddia edildi. (A Spor)

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Mbaye Diagne Kasımpaşa al sadd

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