Mbaye Diagne'ye talip var

Galatasaray'ın çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, 6 aylık performansının ardından gösterdiği sorumsuz davranışlar sebebiyle bu sezonun başında takımda düşünülmediği için Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmıştı. Diagne burada da rahat durmadı. Teknik direktörü Philippe Clement ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı kalan Mbaye Diagne doğal olarak yeni sezonda Galatasaray'a dönecek.

Fakat Diagne için öncelik satılması yönünde. Fatih Terim'in öncelik planları arasında yer almayan Diagne'nin transfer edilirken ödenen yüksek bedel ise satılmasını da zorlaştırıyor. Fakat bu konuda İngiltere'den sürpriz bir haber geldi. Teknik direktörlüğünü popüler bir isim olan Marcelo Bielsa'nın yaptığı ve şu anda Championship'te 9 maç kala lider konumda olan Leeds United, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'e yükselme konusunda büyük bir avantaja sahip olan Leeds United yeni sezon planlamaları doğrultusunda takıma forvet takviyesi yapmayı planlarken, bu konuda Diagne'yi adaylar arasına almış durumda. Oyuncuyu Galatasaray'ın düşünmüyor oluşu Leeds United için işleri kolaylaştırırken önümüzdeki günlerde İngiliz kulübünün Diagne ile ilgili daha somut adımlar atması bekleniyor. (Habertürk)

