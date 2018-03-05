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MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan merkezli ve Arap dünyasının en çok izlenen kanalı olarak bilinen MBC, bünyesindeki 11 kanala talimat göndererek, Türk dizilerinin yayından kaldırılmasını istedi. Bu karardan etkilenen altı dizi olduğu bildirildi.

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

KARARI KİMİN VERDİĞİ BİLİNMİYOR!

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a yaptığı değerlendirmede, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Hayek, kararın 2 Mart Cuma günü alındığını da sözlerine ekledi.

ŞU ANA KADAR 6 DİZİ KALDIRILDI!

The National haberinde, şu ana kadar aralarında Vatanım Sensin'in de olduğu altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade etti.

MBC Sözcüsü Hayek, alınan kararın kendileri için 'daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma' fırsatı sunabileceğini vurguladı. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri dizi yasak

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Türklüğün ektilerinden bu şekilde kurtulamazsınız,tarihinizide silmeniz lazım
onlar biz müslümanız sizde kardeşiz demezler siz dediğinizde gülerler. 23 arap ülkesi birbirine düşmandır.
kararı amerika veriyor.
@okanaydin08 hayır ben biliyorum
Sanki ahlaksiz arap senin ahlagini Turk dizileri bozduda sapiklar
arap milliyetçiliği vardır. türk dendiği zaman arapların yarısı kaşınmaya başlar. osmanlıyı türk olarak görmezler. kavga bile ederler. bana siz kim oluyosunuz da osmanlıyı sahipleniyosunuz diye kavga ettiklerini benimle yaşadım. türk lük sempatisi olduysa direk kaldırmışlardır ayrıca bizi müslüman olarak görmezler en az bir yarısı.
Sağolsunlar bizi idare eden arkadaşların neredeyse dünyada dost bırakmamasının ceremelerini çekiyoruz.Oysa bazı diziler çok da saçma olsa bir kültür aktarımı olarak görülebilirdi. Hele Avrupada Türküm dediğimizde adamlar resmen irkiliyor. Oysa 10-15 sene önce oralarda okurken kendi adıma bir Egeli olarak hep dostluk ve hoşgörü görmüştüm. Yazık oldu modern,laik ve ılımlı islama örnek gösterilen Türkiye modeline. Daha doğrusu yazık edildi.....
@akkurt55 Avrupalıların bize bakışı eskiden de aynıydı.Sadece eskiden yüzümüze gülüp arkadan vuruyorlardı.Bugün ise gerçek yüzlerini gösteriyorlar.Biz onların gerçek yüzlerini görüyorduk umarım artık sizler de görmeye başlarsınız.
bizde araplara ambargo uygulayalım dicem de memleket batar bişey diyemicem :)
Sizin gibi milletler yüzünden müslümanlar bölünmekte. Maksat türkiyeye düşmanlaştırmak.
çok direniyorum seyretmemek dirilişte dahil
@efe_efem_1976 diriliş ne ya
@sercan_1986_spgvr pardon direniş
Sevgili dostlarımızın zoruna gitmiş olmalı...
siz umreye gidip paraları araplara gömün anca
Her ne kadar uğraşsanız da TÜRKLÜĞÜ kimsenin kafasından silemezsiniz
ümmet kardeşliği ????
araplar bizi sevse ne olur sevmese ne, onların Müslümanlıkla, İslamla benim gözümde alakaları bile yok, Yüce Rabbimizin Farz kıldığı Hac vazifesini bile ticarete döken zihniyet, yahudi-hıristiyanın oyuncağı olmuş gözünü para bürümüş, klonlanmış sahtekarlar... Kim kiminle dostsa onlardan dır...
“NE ŞAM’IN ŞEKERİ NE ARABIN YÜZÜ” TÜRKÜN TÜRKDEN BAŞKA DOSTU YOKTUR BU BÖYLE BİLİNE.
Araplar kardeşımız dıyenler ıyı baksınlar kardeşlerıne Birinci dünya savaşında nızı para karşılığı ıngılızlere satanlar bunlar değilmi
Allahin sopasi yok herkez herşeyi zamanla görecek arapseverlere duyrulur..T.C Andimizla ugraşanlar Türklügü bitirmeye çalisanlar ayaginiz kaydigi an gerçekleri daha iyi görecekler.
Ne yapacağınızı nereden nasıl vururuz acabanın yolları arayışı,,,demek ki Türkiye Türk Milleti Doğru yolda,artık bu yoldan bizi kimse döndüremez.Allah var gam yok,,,eskisi gibi vur şamarı al ağzından lokmayı,sıvazla sırtını yaptır her istediğini,,,o Türkiye yok artık sizin Korkunuz buydu yıllardır,Türkiye nin uyanması bundan korkuyodunuz.eee haklısınız,tarih tekerrür edermiş,Türkiye ve Türk Milleti kendine geldi,,,neden olmasın tarihteki gibi Zaferleri bunun olmaması için bir sebep yok artık,sınırlarımızın genişletilmesinin zamanı geldide geçti bile ,,,haritamız değişicek,sizin korkunuz bundan
Araplar müslümansa biz değiliz. önce yemekten önce ve sonra lavoboya gitme kültürü edinsinler.
milliyetçi olmayan, 3 kuruşa ülkesini satan araplar (1.dünya savaşında , şimdi de farklı değil), ingiliz altınlarını görünce osmanlıyı sırtından vuran araplar,şimdi de paranın ve abd nin esiri olmuş araplar, ne anlayacak vatan sevgisini anlatan vatanım sensinden !
TÜRK DEDİN Mİ BİRİLERİNİN YARASI KAŞINIYOR.. HELEKİ ARAPLAR .. TÜRK ÜN ALFABESİNDEN BİLE KORKAN AMA SIKIŞTIKLARINDA ESASINDA DÜNYA ÜZERİNDE KENDİLERİNE TÜRKİYEDEN BAŞKA YARDIM EDECEK BİR GÜÇ BULUNMAYAN ARAPLAR
Suudiler yara alıyor da ondan böyle davranıyorlar Türkiye Katar ı savundu onlara karşı şimdide Suriye de ki Suudi destekli muhalif guruplar zorlanıyor yani Türkiye nin el attığı her yerde Suudiler geriliyor buda Arap dünyasında onların elinde olan prestiji zedeliyor birde Yemende karşı karşıya gelmiş olsak Suudiler demek ki savaş açmaya kadar götürecekler işi şimdilik yanlızca dizileri durduralım da halk bunları seyrederek uyanmasın bizim yaptıklarımıza demeye çabalıyorlar
modern toplumu yetiştirmek için , MODERN filimleri getirmeli. scince fiction , sincentology, biseksuel , heteroseksuel, islamın çirkin yüzünü ve batının parlak ve humanist yüzünü gösteren filimler var iken SÖMÜRGECİ Türklerin filimlerine ne Hacet VAR.
Konuyu milliyetçiliğe bağlamak yerine ahlak açısından ele alırsanız bence çoğunun Türkiye’de de yayınlanması yasaklanmalı.
çok doğru bi karar yalan yanlış saçma sapan diziler üstelik 4 saat süren rezillik dizileri tabi ki kim yapar türkler
yüzyıllardır böyle olmadı mı zaten? minik bir yansımalarından sadece birisi bu.
Ne yapacağınızı nereden nasıl vururuz acabanın yolları arayışı,,,demek ki Türkiye Türk Milleti Doğru yolda,artık bu yoldan bizi kimse döndüremez.Allah var gam yok,,,eskisi gibi vur şamarı al ağzından lokmayı,sıvazla sırtını yaptır her istediğini,,,o Türkiye yok artık sizin Korkunuz buydu yıllardır,Türkiye nin uyanması bundan korkuyodunuz.eee haklısınız,tarih tekerrür edermiş,Türkiye ve Türk Milleti kendine geldi,,,neden olmasın tarihteki gibi Zaferleri bunun olmaması için bir sebep yok artık,sınırlarımızın genişletilmesinin zamanı geldide geçti bile ,,,haritamız değişicek,sizin korkunuz bundan
Orta Asyadaki gezilerimde şunu gördüm.nasıl türk türkü sevmiyor hiçbir müslüman ülkeside bizi sevmiyor.bizden başka kimsemiz yok.ama bizdede 15 çocuk yapan cahil halkın çocukları terörist olduğu için 4o yıldır kendimize gelemiyor ve şehit vermeye maalesef devam ediyoruz.
kendi ülkemizde bile türkleri sevmeyenler var bizzat baştakiler...
müslümanın en büyük düşmanı yine müslüman
Oldum olası Arapları sevmem bunlar müslüman falan da deyil nankörler
Hep derim dünyanın en aşağılık milleti Araplardır. En cahil milleti de Arapları örnek alanlardır (Bknz: Bizim cahil kesim)
arap sen benim en büyük düşmanımsın
ya ne demezsin ey arap severler görünüz sözde islam kardeşliğini
adamlar kendi milletinin ahlakını korumak için böyle yapmışlar belliki.
Tüklerin islam ülkelerine 600 yıl hüküm sürmesinden rahatsızolan ozamanın haçlı ordularını kuran devletlerin şimdiki devamı ,nasıl türkiyenin gelişmesinden gocunuyorsa.Arap ülkelerinin petrol zenginliğinin üzerinde oturan ve yönetiminde olan aşiretler,hakın türkiye tarihini ve ozamanki arap tarihinide öğrenmesinden korkuyorlar.Neden?Çünki Türkiye isalam ülklerinin halklarına model olmasından korkuyorlar..uyanmaları işlerine gelmezde ondan.!
Adamlar Türkiye'den daha ilerde. Türkiye'de muhalif olan her kanala ya Alo Fatih'ler gönderilir, yada kapatılır.
vallahi billahi sizi tebrik ediyorum bu kararı kim aldıysa helal olsun.bizim toplumumuzu zehirliyorlar bari başka ülkelere yapmasınlar.
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