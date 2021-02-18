Mbwana Samatta, Club Brugge'e gidecek iddiası

Fenerbahçe’nin bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mbwana Samatta takımdan ayrılacak. Flaş iddia Belçika basınından geldi. Voetbal24.be haber sitesine göre Tanzanyalı golcü sezon sonunda Club Brugge’ün yolunu tutacak.

EROL BULUT'UN TAKTİĞİNE UYMADI

Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak yeterince süre alamadığı kaydedildi. Buna gerekçe olaraksa; yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut'un taktik anlayışına uymaması gösterildi.

CLUB BRUGGE TRANSFERDE ISRARCI

Club Brugge daha önce de Belçika’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Devre arası kadrosunu Bas Dost gibi bir pivot santrforla takviye eden Brugge, Samatta’yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

17 MAÇTA 4 GOL ATABİLDİ

Tanzanyalı forvet Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak umut edilenin çok uzağında bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı.

BONSERVİSİ ASTON VİLLA'DA

Fenerbahçe, Premier Lig tecrübesi bulunan Mbwane Samatta’yı sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

(AJANSSPOR)