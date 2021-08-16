SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...

Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...

16.08.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Adana Demirspor maçında kaçırdığı pozisyon sonrası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Samatta, taraftarın hedefindeki isim olurken Vitor Pereira'ya da Serdar Dursun tercihi yapmaması nedeniyle tepki gösterildi.

Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olduğu maça Sarı Lacivertli ekibin gol silahı olarak başlayan Mbwana Samatta, ilk yarıda kaçırdığı golle gündem oldu.

Maçın henüz 10. dakikasında ceza sahasında net bir pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Samatta, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarını çılgına döndürdü.

Taraftarlar, Vitor Pereira'nın ilk 11'de Serdar Dursun yerine Samatta tercihine tepki gösterirken Tanzanyalı forveti de sert bir şekilde eleştirdi.

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

İŞTE O POZİSYON

samatta-fenerbahce-taraftarina-sac-bas-yoldurdu-14333143_4153_o

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
PARTNER Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı! Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı!
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şok sakatlık!Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şok sakatlık!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.