Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olduğu maça Sarı Lacivertli ekibin gol silahı olarak başlayan Mbwana Samatta, ilk yarıda kaçırdığı golle gündem oldu.

Maçın henüz 10. dakikasında ceza sahasında net bir pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Samatta, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarını çılgına döndürdü.

Taraftarlar, Vitor Pereira'nın ilk 11'de Serdar Dursun yerine Samatta tercihine tepki gösterirken Tanzanyalı forveti de sert bir şekilde eleştirdi.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



