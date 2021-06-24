SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mbwana Samatta'nın yeni adresi Al Ahli

Mbwana Samatta'nın yeni adresi Al Ahli

24.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mbwana Ally Samatta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere.

Mbwana Samatta'nın yeni adresi Al Ahli

Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan devi Al-Ahli ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

SAMATTA KİMDİR?

Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. African Lyon takımında profesyonelliğe imza atmasının ardından yine Tanzanya takımı olan Simba SC'ye transfer olan Samatta, bir yıl sonra Kongo takımı Mazembe'ye transfer oldu.

13

5 yıl top koşturduğu bu takımın ardından Belçika ekibi Genk tarafından transfer edilen oyuncu, 4 sezon sonrasında İngiliz Aston Villa tarafından 10 milyon 500 bin Euro karşılığında kadroya katıldı.

19

Forvet mevkisinde forma giyen Samatta, ihtiyaç halinde forvet arkasında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan Samatta, 1,83 boyuna sahiptir. Yıldız golcü geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılmıştı.

(AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Fenerbahçe'ye yeni başkan adayıFenerbahçe'ye yeni başkan adayı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
olmaz gidemez kalsın çoook işe yarıyordu be.

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.