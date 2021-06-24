Mbwana Samatta'nın yeni adresi Al Ahli

Fenerbahçe'de Samatta ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan devi Al-Ahli ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

SAMATTA KİMDİR?

Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. African Lyon takımında profesyonelliğe imza atmasının ardından yine Tanzanya takımı olan Simba SC'ye transfer olan Samatta, bir yıl sonra Kongo takımı Mazembe'ye transfer oldu.

5 yıl top koşturduğu bu takımın ardından Belçika ekibi Genk tarafından transfer edilen oyuncu, 4 sezon sonrasında İngiliz Aston Villa tarafından 10 milyon 500 bin Euro karşılığında kadroya katıldı.

Forvet mevkisinde forma giyen Samatta, ihtiyaç halinde forvet arkasında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan Samatta, 1,83 boyuna sahiptir. Yıldız golcü geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılmıştı.

(AKŞAM)



