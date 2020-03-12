McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çekildi

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.
Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.
17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.
(AA)
F.Bahçeli isim ameliyat olacak
Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor
Kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Fatih Terim, Sergen Yalçın'a yenilmedi
Muslera Beşiktaş derbisi kaçırmadı
Hem lig hem de deplasman lideri
Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi
Beşiktaş'tan iki yeni imza
Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
Alman futbolcu koronavirüse yakalandı
Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!
Olympiakos koronavirüs testini geçti
TFF'den koronavirüs için toplantı kararı
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum