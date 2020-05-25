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  4. McLaren'in genel müdürü Seidl'den 1. pilot açıklaması

McLaren'in genel müdürü Seidl'den 1. pilot açıklaması

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.05.2020 07:31 | Son Güncelleme

Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Andreas Seidl, gelecek yıl için anlaştıkları Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo'nun sezona 1. pilot olarak başlamayacağını bildirdi.

McLaren'in genel müdürü Seidl'den 1. pilot açıklaması

Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Andreas Seidl, gelecek yıl için anlaştıkları Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo'nun sezona 1. pilot olarak başlamayacağını bildirdi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Seidl, "Ben bu takımın patronu olduğum sürece hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak." ifadesini kullandı.

Seidl, 2019 sezonunda Carlos Sainz ve Lando Norris'in iki eşit pilot olarak yarıştıklarını hatırlattı.

30 yaşındaki Ricciardo, McLaren'de 2021 sezonunda 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Norris ile takım arkadaşı olacak.

Sainz ise gelecek sezon Ferrari takımına katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henüz başlamadı.

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