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McVitie’s Hull City’nin sponsoru oldu

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in ikonik markalarından McVitie’s, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City futbol kulübüne Premier Lig’de de sponsor oldu. Yeni sezonun ilk maçında Manchester United’ı ağırlayan ve maçı kazanan Hull City sahaya, kolunda McVitie’s logosu bulunan formasıyla çıktı.

McVitie’s Hull City’nin sponsoru oldu
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere’nin önde gelen bisküvi markalarından biri olan McVitie’s, Premier Lig’e geri dönen Hull City futbol kulübünün sponsoru oldu. McVitie’s logosu önümüzdeki sezon boyunca Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City formalarının kolunda yer alacak. Ayrıca McVitie’s, 2026/27 sezonu boyunca MKM Stadyumu’ndaki maç günlerinde ve kulübün dijital ve sosyal medya kanallarında düzenlenecek çeşitli etkinliklerde taraftarlarla buluşacak.

Köklü bisküvi markası McVitie’s, 2023/24 sezonunda da Hull City’nin forma sponsoru olmuştu.

ÖZGÜR KÖLÜKFAKI: “HULL CİTY’NİN YANINDA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in TURCAMENA Başkanı ve Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, McVitie’s ile Hull City’nin iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde “McVitie’s, İngiltere’de nesiller boyunca insanların bir araya geldiği anlara eşlik eden, köklü geçmişiyle çok güçlü bir marka. Markalarımızın tüketicileriyle kurduğu bağı farklı alanlarda güçlendirmeye önem veriyoruz. Futbol da tıpkı McVitie’s gibi insanları buluşturan ve ortak bir heyecan yaratan güçlü platformlardan biri. pladis Birleşik Krallık ekibimizin Hull City ile hayata geçirdiği bu kıymetli iş birliğiyle Hull City'yi Premier Lig yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca taraftarlarla birlikte güzel anlar yaratmayı ve bu ortak heyecanı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

McVitie’s Hull City’nin sponsoru oldu 1

ACUN ILICALI: “İKONİK BİR MARKAYLA YENİ İŞ BİRLİĞİNE BAŞLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ise yeni sponsorlukla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“McVitie’s’i yeniden Hull City ailesinin bir parçası olarak görmekten ve böylesine ikonik bir markasıyla yeni bir iş birliğine başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 yıl uzak kaldıktan sonra yeniden Premier Lig’de olmak bizim için büyük bir heyecan. Bu yolculukta McVitie’s’in yanımızda olması da ayrıca çok değerli. Önümüzdeki sezon boyunca hem İngiltere’deki hem de diğer ülkelerdeki taraftarlarımız için heyecan verici anlar yaratmak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

McVitie’s Hull City’nin sponsoru oldu 2

MCVİTİE’S LOGOLU FORMAYLA ÇIKILAN İLK MAÇTA RAKİP MANCHESTER UNİTED OLDU

Hull City, 10 yıl aradan sonra döndüğü Premier Lig’deki ilk maçında Manchester United’a karşı mücadele verdi. MKM Stadyumu’ndaki maçta Hull City rakibini 2-0 yenerken, McVitie’s logolu formayı ilk kez giydi.

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hull city
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