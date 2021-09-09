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MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı

09.09.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül-8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının ise 31 Ocak 2022'de açıklanacağını duyurdu.

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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